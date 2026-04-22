Жена пострада при катастрофата край пътен възел „Хумни дол“

Жена пострада при катастрофа край пътен възел „Хумни дол“ в Перник. Регионалният говорител на Областната дирекция на МВР Венцислав Алексов съобщи, че катастрофата между два автомобила е затруднила движението този следобед на главен път I-6 в района преди пътния възел.

По първоначални данни лек автомобил, движещ се зад джип, се е ударил в него, след което е направил сблъсък и в страничната мантинела.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадала е 30-годишна жена от радомирското село Кондофрей, управлявала лекия автомобил. Тя е транспортирана първо в пернишката болница, а впоследствие е преместена в лечебно заведение в София. По първоначална информация жената е без опасност за живота, но е със счупени шийни прешлени.

Другият водач на автомобил е мъж от София. На двамата шофьори са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества.

Огледът на местопроизшествието продължава и към момента, като движението в района се осъществява в крайната лява лента. Заради инцидента в района се е образувало леко задръстване. На място има екип на „Пътна полиция“, който регулира трафика, допълни Алексов.