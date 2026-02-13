Жестока катастрофа на АМ „Струма“ преди разклона за Радомир

Тежка катастрофа е станала на АМ Струма край радомирското село Долна Диканя. По първоначална информация са се ударили ТИР и лека кола в посока Дупница, след разклона за село Долна Диканя.

Към този момент няма официални данни за пострадали. Няма информация и до спешния център в пернишката болница.

Очевидци коментират, че състоянието на колата е покъртително и „колата е смазана като на преса“.

За щастие обаче има живи хора, човек с рана на главата стоял до премазания автомобил.

Движението в района е затруднено.