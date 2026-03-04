Жилищата в София стигат до 4000-5000 евро на кв. метър

Жилищните имоти в София могат да поскъпнат до средна цена от 4000-5000 евро на кв. м през следващите години в резултат на икономическото развитие на страната и доближаване на цените в останалите големи градове в Европа, заявяват брокери.

Парите постоянно се обезценяват по отношение на недвижимите имоти. Средната цена на жилищата ново строителство в София е 2600 евро/кв. м, показват данни на компания за недвижими имоти. Цените в София са значително по-ниски спрямо други европейски градове. Средната цена на жилищната площ в Мюнхен, Германия е около 11 332 евро/кв. м при средна месечна нетна заплата от 3364 евро. Във Виена, Австрия, средната цена на имотите достига 9000 евро/кв. м при средна месечна заплата от 2800 евро. Средната цена за покупка на жилище в Прага, Чехия възлиза на 7000 евро/кв. м при средна месечна нетна заплата от 1800 евро.

София е най-достъпната столица на страните от ЕС за покупка на имоти. София е единствената столица, където средностатистически човек може да изтегли кредит и да си купи жилище – нещо, което го няма почти никъде в еврозоната. Тенденцията на пазара на имоти е ситуацията в София да се доближи до състоянието в другите столици на държави от еврозоната. След 10 години ще бъде много трудно човек с нормална работна заплата да изтегли кредит и да купи имот, категорични са брокери. Който в момента инвестира в имотния пазар в България, ще спечели със сигурност, заявяват експерти от бранша.

Сред факторите за поскъпване на недвижимите имоти в страната е високата инфлация, която е над средното ниво за страните от еврозоната. Ниската безработица в страната също е фактор за голямото търсене на жилища.

Един от факторите за покачване на стойността на имотите е нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, коментират брокери.

Развитието на икономиката тласка нагоре и цените на жилищата. В България има много голяма разлика по отношение на произвежданият БВП в различните райони на страната. София генерира значително по-голям БВП спрямо останалата част на страната. Ако тази тенденция продължи, разликата между цените на имотите в София и останалата част от страната ще се задълбочава допълнително.