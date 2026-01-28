Журито е милостиво! Който взел – взел… награда

НЕ ТРЯБВА ЧАК ТОЛКОВА ДА СЕ РАДВАМЕ, КОГАТО ЗАВЪРШВА СУРВАКАРСКИЯТ ФЕСТИВАЛ. Щото после почва гърбавото. Факт – вчера спяха парното в Перник, днес ще останем без вода, а доста и без ток. На това му се вика тройно критичен ден. Като прибавим и увеличената заболеваемост от грип, нещата отиват леко притеснителни.

При плановата икономика навремето поне имаше някакъв ред при гадориите, а сега всички вкупом, сякаш са се наговорили, ни сервираха плановите си ремонти, за да ни сурвакат юбилейно.

Един вид да проверят готови ли сме да участваме в риалити формата „Изпитание на волята“. Готови сме, къде ще ходим. Можем смело да предложим догодина Сурвата да е цял месец, та да страдаме по-малко след това.

ПЕРНИШКАТА СУРВА НЯМА ДА Е ИСТИНСКА, АКО НЯКОЙ НЕ СЕ ОЗЪБИ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ. Този път го направи групата от Елов дол, която се опита да блесне с истинската сватба. Еловдолчани се обидиха, че журито не им е зачело автентичността на маските и ги репресират вече половин век.

Тия симпатяги трябва да знаят, че наградите са на принципа „Който взел – взел, който не е – ред да си чака“. Догодина ще им излезе тиражът, гаранция. Журито е милостиво.