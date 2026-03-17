Загиналото момиче на пътя Брезник-Божурище е самокатастрофирало в скали

Около 14:45 часа в понеделник в Областна дирекция на МВР-София постъпил сигнал за пътен инцидент на третокласен път между селата Росоман и Златуша, съобщиха от пресцентъра на структурата към силовото министерство.

При огледа на местопроизшествието е установен мотоциклет, самокатастрофирал в скали непосредствено преди село Златуша. 21-годишната водачка е загинала на място. На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.

Третокласен път 638 е с обща дължина 32 километра и свързва областите Перник и София. Пътят започва от разклона за брезнишкото село Бабица и завършва след град Божурище.