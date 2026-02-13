60-годишен е мъжът, пострадал при пътнотранспортното произшествие. Инцидентът е станал днес около 11,00 ч. на разклона за с. Долна Диканя, в посока Дупница.

Товарен автомобил, управляван от 44-годишен мъж от Благоевград, е загубил управление и се е ударил в средната разделителна мантинела, нанасяйки значителни щети по нея.

В последствие в камиона се е ударил лек автомобил „Ситроен“, шофиран от 60-годишен жител на Самоков, който е пътувал със своята 58-годишна съпруга. Двамата са транспортирани за преглед в МБАЛ „Рахила Ангелова“, където е установено, че мъжът е с фрактура на гръдната кост, а жената е без наранявания. Водачът на тежкотоварния автомобил не е пострадал.

И двамата шофьори са изпробвани за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатите са отрицателни. На място се извършва оглед и е образувано досъдебно производство.

Движението в двете посоки е изключително затруднено и се осъществява в по една лента, като се регулира от служители на „Пътна полиция“. Задръстването в посока Кулата започва още от отбивката за село Боснек, до включването по стария път Е-79 през Диканите.