Задържаха апаш, обрал жени в пернишки релакс център

Рецидивист е задържан за кражба от криминалисти на Първо РУ в Перник. Вчера следобед в районното управление бил подаден сигнал от три гражданки, че от чантите им са откраднати портмонета, в които е имало пари, лични документи, банкови карти и други вещи. Престъплението е извършено в сградата на релакс център в областния град.

Полицаи предприели оперативно-издирвателни действия и много бързо белезниците щракнали около ръцете на стар познайник на полицията – 31-годишен перничанин. Мъжът е с множество кражби, за част от които е изтърпявал и ефективни присъди. Много от откраднатите вещи са намерени и иззети.

31-годишният е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. След докладване на материалите в прокуратурата най-вероятно ще бъде задържан за срок до 72 часа и ще му бъде поискан постоянен арест. Образувано е бързо производство и работата продължава.