Задържаха четирима непълнолетни за стрелбата по автобус

Четирима са задържани във връзка със стрелба по автобус на градския транспорт. Инцидентът е станал на 8 май около 22:30 ч. в пернишкия квартал „Изток“. Автобус, пътуващ от центъра на областния град в посока кв. „Църква“, е станал обект на стрелба, при която са били напукани три стъкла от страната на водача.

В превозното средство са се намирали трима пътници, шофьорът и кондукторът, които не са пострадали. След подадения сигнал на тел. 112 са предприети незабавни действия за изясняване на случая. В резултат на непрекъсната работа и проведени множество оперативно-издирвателни действия от служители на Второ РУ и криминалисти от областната дирекция са установени и задържани четирима младежи на 14, 15, 16 и 18 години.

В злополучната вечер те са били заедно, като един от тях е носел въздушно оръжие – пистолет. Установено е, че това е 16-годишният младеж, който по първоначални данни е произвел три изстрела, в резултат на които са напукани стъклата на автобуса, а една от сачмите е пробила отвор. Пистолетът, собственост на 18-годишният е открит и иззет, както и други веществени доказателства.

Четиримата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР, а родителите на непълнолетните са уведомени. Към момента младежите не са известни на органите на полицията. Образувано е досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор от Районна прокуратура – Перник.