Залата на Васил Бараков беше открита в Минната дирекция в Перник

Изложбена зала, посветена на художника Васил Бараков, беше открита в Перник. Творецът е сред емблематичните творци на града. Новооткритата зала, която е сградата на Минна дирекция, провокира интереса на перничани и гостите на града, каза за БТА Людмил Веселинов, новият директор на Регионалния исторически музей – Перник.

Той разказа за извървения път по обособяването на изложбеното пространство. През 2022 г., още в качеството си на областен управител, Веселинов съвместно с кмета Станислав Владимиров предприемат активни действия, за да върнат на перничани символа на града – Минната дирекция. Оттогава тя се превръща в място за различни културни прояви, експозиции и други събития.

Най-новата зала е кръстена „Васил Бараков“. Людмил Веселинов допълни, че по време на един от традиционните пленери, които се провеждат в Перник, му е било подсказано, че родствениците на емблематичния художник живеят в областния град. Тогава, все още изпълняващ длъжността областен управител, той влиза в контакт със сина на твореца – д-р Мирослав Бараков, за реализиране на обща инициатива.

„Неслучайно творческият екип, който бяха създали Златю Бояджиев, Давид Перец и Васил Бараков, се наричаше „Бараците“. Така че тази изключителна група от творци, които са едни от най-големите имена в българското изкуство, е хубаво да бъде допълнително проучвана и да се търсят начини за показване на тяхното творчество“, каза още Веселинов.

Той и екипът му установили, че част от семейната колекция на Васил Бараков се намира в Перник, в дома на сина му. Отправена била покана колекцията да бъде показана пред широката публика. Идеята е тези произведения да бъдат изложени за по-дълъг период от време, вместо да бъдат оставени на съхранение в депо.

„Обособихме една малка зала…, която е доста представителна и успя да събере голяма част от тези творби. Така всеки, който гостува в Перник, както и перничани, могат със свободен достъп да посетят тази прекрасна изложба и да се докоснат до оригиналите на големия български художник“, коментира още Людмил Веселинов.

От близо месец той оглавява Регионалния исторически музей в Перник. Веселинов допълни, че РИМ е сериозна институция, която има огромно поле за развитие и притежава представителна сбирка в най-различни направления. Припомни също, че Подземният минен музей – Перник е част от музея и е една от визитните картички на региона, а и на страната. По думите му обектът е уникален по същността си за Балканите.

„Цялата индустриализация може да бъде проследена в Подземния минен музей. Всички сме горди, че Перник е иновативен град – град на силни умове. Тук е светнала първата крушка, оттук е започнала цялата индустриализация на страната, с която всички ние се гордеем“, разказа още Веселинов.

Той добави, че програмата на музея е в процес на развитие. В ход е подготовката за Нощ на музеите. В концепцията на нея е заложено да бъде показана много рядка сбирка с експонати, които рядко са представяни пред публиката.

„Ще покажем малките – големи съкровища на Регионалния исторически музей в Перник“, уточни директорът.

Подготвя се и експозиция, посветена на Априлско въстание. В момента в паркетната зала на музея е подредена експозиция по случай 100 години от рождението на краеведа и публицист Цанко Живков, допълни още Людмил Веселинов.