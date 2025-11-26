Зам.-кметът Стефан Кръстев на юбилея на библиотеката: Имаме съкровище!

Регионалната библиотека „Светослав Минков“ в Перник отбеляза своята 70-годишнина с тържествена церемония в Двореца на културата. На събитието бе представен филмът „В сърцето на библиотеката“, посветен на историята на библиотеката.

В него са включени интервюта с хора, работили в нея, активни читатели и други. Бе представен и фотоалбум с богат снимков материал, обхващащ периода от създаването на РБ „Светослав Минков“ през 1955 г. до днес.

Гости на събитието бяха зам.-кмета на община Перник Стефан Кръстев активни читатели, бивши и настоящи служители. А поздрав към присъстващите отправиха духовият оркестър с диригент Трифон Трифонов, камерен оркестър „Орфей“ с диригент Райчо Христов и оркестър „Граовска младост“ с ръководител Венцислав Андонов.

„Регионалната библиотека „Светослав Минков“ е едно от съкровищата в културната карта на Перник.“, каза зам.-кмета на община Перник Стефан Кръстев. Той благодари на работещите в библиотеката, че превръщат мястото в средище на духовност, просвета и култура. „Днес, благодарение на професионализма и всеотдайността на Вашия екип, библиотеката продължава да се развива като пространство за учене, вдъхновение и достъп до информация. Вашата работа е безценна – тя поддържа жива връзката между минало и бъдеще, между традиции и модерни подходи, между хората и книгите, които ги обогатяват, добави Стефан Кръстев.

„Днес празнуваме 70 години живот, 70 години духовен дом, който е бил светлина за поколения читатели. Седем десетилетия, в които пернишката библиотека е тихият дом на думите и светлото място на срещите между хората и техните мечти.“, каза директорът на библиотеката Росица Симеонова. Тя добави, че библиотеката е особено място. Тя не звучи високо, не се натрапва, но в нейната тишина има сила – сила да съхранява паметта, да дава знание, да учи на доброта и на любопитство към света.

Симеонова благодари на всички читатели и приятели. „Без вас библиотеката би била просто сграда с книги. Вие сте нашият смисъл, нашият корен и нашето бъдеще. Благодаря ви, че идвате, че питате, че четете, че вярвате в силата на словото. Благодаря на местната общност, на Община Перник, на институциите и партньорите, които подкрепят нашите инициативи – защото заедно можем повече“, каза още директорът на РБ „Светослав Минков“.

През цялата година екипът на регионалната библиотека проведе поредица от инициативи, като изложби, конкурс за рисунка и буктрейлър – „Моята любима книга“, творческа работилница за изработване на миникнига „Библиотечна занаятчийница“. Традиционно се отличават най-любознателните читатели в рубриката „Откривател на книги и познание“. Сред изминалите прояви е и детският празник „Книжни чародейства“, който включваше изяви на деца от различни възрастови групи със забавни игри, творчески работилници и щафетни четения.