Занаятчии от Пернишко и страната показаха авторски изделия на „Сурва“

Занаятчии от региона на Перник и от страната предлагат свои изделия по време на Международния фестивал „Сурва“ в Перник. Щандовете им са подредени в Алеята на занаятите.

Сред участниците е Антоанета Делчева от кюстендилското село Ябълково, която представя авторски дървени изделия – картини, изработени чрез 3D машинна дърворезба, предава БТА. Те са на различна тематика, като сред тях има портрети на български революционери, икони, природни картини и др. Пред БТА тя разказа, че семейният бизнес, който развива заедно със съпруга си, съществува успешно вече девет години.

Дърворезбарката посочи, че производственият процес съчетава машинна прецизност и ръчна дообработка. „Материалът предварително се разкроява и слепва по специална технология, която предотвратява изкривяването на дървото. След машинната обработка изделията се импрегнират ръчно на три слоя с натурална восъчна основа, която си приготвяме ние, без използване на химически вещества“, посочва тя.

Семейството има два собствени магазина в Кюстендил и участва в национални и международни изложения. И двамата съпрузи са членове на Камарата на занаятчиите в Кюстендил и имат клиенти както в България, така и в чужбина. Доскоро са предлагали изделията си на румънския пазар, но поради поскъпването на куриерските услуги са преустановили тази дейност. Те имат и собствен фирмен сайт, от който клиентите им могат да правят поръчки. Преди няколко месеца семейството е спечелило проект с европейско финансиране, който им е позволил да завършат изцяло производствения си цикъл. С новото оборудване отпадъчния дървен материал се раздробява и използва за производство на пелети.

Антоанета посочва, че изделията, които продава, се изработват основно от липа, доставяна от сушилня в град Троян. Същите обаче са предназначени за вътрешен интериор и изискват правилно съхранение.

В Алеята на занаятите своята продукция представя и Йоана от Перник, която вече 20 години изработва ръчни сувенири на сурвакарска тематика – умалени макети на кукери и сурвакари, маски, магнити, медальони и др. Казва, че вдъхновението ѝ идва от самия празник и от силния дух на местната традиция. Изделията са изработени основно от кожа, дърво, вълна и са украсени с български мотиви, и орнаменти. Изработката на моделите е изцяло ръчна, а в работата ѝ помагат нейни близки. Интерес към сувенирите проявяват и чужденци, но основните купувачи са българи, които ги избират като подаръци за свои близки в чужбина. Най-търсени остават маските за лице, предпочитани както от посетители, така и от участници във фестивала, допълва Йоана.