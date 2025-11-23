Запали се Парамунското ханче, временно няма да работи

Ханчето в трънското село Парамун е било засегнато от пожар. Пламъците са възникнали вчера, като в гасенето са се включили огнеборци от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Брезник и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник.

Причините за възникването на пожара предстои да се изяснят.

Пожарът е горял зад ханчето, но е засегнал основната сграда. Няма пострадали хора, но известно време заведението няма да работи, тъй като е унищожена готварска техника и други електроуреди. Това потвърдиха за Zapadno.com от ханчето в Парамун.

Парамунското ханче е най-старото крайпътно заведение по второкласен път 63, в отсечката Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци. Намира се непосредствено до второкласния път в района на кръстовището за основната част на село Парамун.