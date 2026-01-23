Започва детското дефиле „Сурвакариада“

Днес започва детската „Сурвакариада“. Хиляди маскирани деца и младежи ще дефилират на площад „Кракра“а началото е в 11 часа, а денят е обявен за неучебен за учениците.

Събитието е част от Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“. В него по традиция участват ученици от всички училища в Пернишка община. По тази причина денят бе обявен за неучебен.

Програмата на Сурва в днешния ден продължава с още събития. В 15:00 ч. започва Международна младежка конференция „Youth Surva“ в Дворец на културата.

В 18 ч. ще бъде представен танцовия спектакъл „Глас на сърце, стъпка на душа“ в Международния младежки център. Половин час по-късно ще има огнено шоу.

В Мемориалния комплекс пък от 20 ч. ще започне концерт на група Sonas, а 22 ч – парти с Trad Rave.

Светла Йорданова