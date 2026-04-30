Започва мащабен ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Земен

Мащабен ремонт ще бъде извършен на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Земен. Общината е обявила обществена поръчка за проектиране, авторски надзор и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Прогнозната стойност е в размер на 1 629 166,67 евро без ДДС.

Предвидено топлинно изолиране на сградата на училището, подмяна на дограмата, ремонт на покрива, подмяна на подовите настилки, както и на осветлението с LED. Подобрени ще бъдат и условията в класните стаи, учителските помещения и общите части.

Освен това ще бъде изградена фотоволтаична система за собствено потребление с локално оборудване за съхранение на енергия (батерии). Тя ще е с мощност 51,8 kWp, съдържаща се от 96 броя високоефективни фотоволтаични, всеки с номинална мощност 540 Wp.

Системата ще бъде свързана към един трифазен хибриден инвертор с номинална мощност 50,0 kVA. Предвижда се инсталиране на локално оборудване за съхранение на енергия, състоящо се от четири броя литиево- желязо-фосфатни батерии (LiFePO₄), всяка с капацитет 5,8 kWh, осигуряващи общ капацитет 23,2 kWh.

След реализиране на енергоспестяващите мерки, сградата ще достигне клас на енергопотребление „А“. Намаляване на разходите за енергопотребление, ще доведат и до спестяване на публичен ресурс.