Започва последният ден на фестивала „Сурва“

В продължение на 10 дни Перник живя със Сурва. 155 групи и над 13 000 носители на маскарадната традиция от страната и чужбина участваха в юбилейното издание, посветено на 60- годишнината от първия фестивал.

Фестивалът „Сурва” е към своя край. В изминалите три дни перничани и десетките хиляди гости от цялата страна се наслаждава на играта на сурвакари и кукери, на уникалните им маски, на грохота на звънците им.

„Ние имаме маски с височина 6 метра. Всичко е от естествени овчи кожи и рога от домашни животни. Много, много е работа и отнема много време. Изработваме глави на животни, в смисъл крави, бикове, овце, овни и т.н. Няма като нашите маски. Най- великата група на всички времена сме”, разказва Петър Стойнев от пернишкото село Ярджиловци.

Групата е носител на званието „Най- добре представящата се група за всички времена”. Печелила е много награди през годините, в т.ч. златни маски, както и първия златен медал от първия фестивал в Перник.

„В Ярджиловци, когато се роди дете, го орисват със звънче и става сурвакар. Баща ми ме е изнесъл още , когато съм бил в пелени и казал: „Момчето е сурвакар и това е” . Аз от него съм се запалил. Не съм пропуснал „Сурва” нито веднъж досега и не мисля да пропускам. Само да сме живи и здрави”, допълва Радостин Николов.