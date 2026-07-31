Започнаха жътвата в пернишкото село Дивотино

Започна жътвата в пернишкото село Дивотино. Това стана с ритуал, организиран от местното читалище „Чичо Стоян“. С народната пресен „Зажньи, Ружо, тебе лека ръка“, облечени в традиционните за региона носии срязаха със сърпове първите натежали от зърно класове. Участниците в ритуала, с който всяка година започва жътвата отправиха благословия към арендатора Васил Найденов.

„Жътвата започва с благословия, а успехът идва с труда“, каза секретарят на читалището Венелина Петрова.

ЕТ „Донка Найденова – Васил Лозанов“ дадоха начало на жътвената кампания по най-красивия български обичай – с традиционни носии, песни и ритуали за плодородие.

С пита, мед и бъклица вино почерпиха жътварите. На месали бе подредена трапеза от богатството, родено от земята. А след стария ритуал на зажънване със сърпове в нивата нагази комбайнът, зад волана му бе синът на Васил, Найден Найденов. Тази година стопаните очакват богата реколта. Пред комбайна Васил лисна менче с вода за спорна и богата жътва и почерпи с печено пиле.

След благословията на нивата, зърнокомбайнът New Holland CX 6.80 пое първите класове.

„Благодарим за доверието и пожелаваме на всички земеделски производители успешна жътва, здраве и богата реколта“, добавя Петрова.