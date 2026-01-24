Започна вторият уикенд на юбилейната „Сурва“

В Перник продължават маскарадните дефилета, част от програмата на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“. Днес и утре, от 10:00 до 17:00 часа, на сцената на централния градски площад ще се изявят десетки маскарадни състави от страната и чужбина.

В официалния сайт на проявата е посочено, че днешната програма ще започне с участие на сурвакарски групи от Пернишкия регион. Сред тях са състави от квартал „Бела вода“, селата Сирищник и Банище, както и ученици от Шесто средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Перник. В първия часови пояс ще се включи и кукерска група от село Вресово, област Бургас.

От 11:00 часа започват дефилетата на международните участници. Публиката ще има възможност да види маскарадни и фолклорни формации от Италия, Гърция, Република Северна Македония, Румъния и Ирландия, предава БТА.

Следобедната програма продължава с участието на сурвакарски и кукерски групи от различни региони на страната, сред които Пернишко, Благоевградско, Пловдивско, Пазарджишко, Силистренско и Ямболско.

Фестивалният ден ще завърши с концерт на Графа, който ще започне в 20:00 часа в Мемориала на миньорския труд.

Маскарадните дефилета продължават и утре, когато ще се състои и официалната церемония по закриването на 32-рото издание на Международния фестивал „Сурва“.