Заради кредит: Мъж заплаши жена с убийство в Перник

32-годишен мъж е задържан за закана за убийство. Инцидентът е станал на 20 март вечерта в Перник, съобщава МВР.

На автобусна спирка на ул. „Ю. Гагарин“ е била заплашена с убийство 35-годишна перничанка във връзка с необслужен кредит от нейна страна.

След сигнал от потърпевшата криминалисти от Второ РУ предприели незабавни действия за установяване и задържане на извършителя, който се движел с лек автомобил. Не след дълго полицаите задържали 32-годишен перничанин, познат на органите на реда и съпричастен към отправената закана.

При претърсване на автомобила му са открити и иззети 3 пистолета – 2 газ-сигнални и един еърсофт пистолет (реплика на бойно оръжие).

Задържан е за до 24 ч. по Закона за МВР и е образувано бързо производство.