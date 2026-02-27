Зарков в Перник: Съдбовни избори за нашата партия, за нашата държава

Започва един тесен диалог. Целта е бързо да се преодолее сегашното състояние на партията. Това каза на среща с актива на БСП в Перник председателят на Националния съвет на партията Крум Зарков.

По думите му, ако бъдат допуснати грешки – то те ще бъдат грешки на БСП, а всички трябва да се стремят да изолират зависимостите отвън. „Остават по-малко от 60 дни до изборите — съдбовни избори за нашата партия, за нашата държава“, коментира той, цитиран от БТА.

Крум Зарков допълни, че навсякъде в цялата страна тече една невидима, но усетена от всички борба. Тя дели не на сини и червени, а на такива, които упражняват власт според правила, и такива, които упражняват власт за собствен интерес, каза още лидерът на БСП и заяви, че конгресът на партията е бил онзи етап, в който тя е избрала страна.

Зарков посочи, че периодът е труден не само заради партийните проблеми, но и заради нов, много сериозен политически факт — регистрацията и участието в тези избори на президента Румен Радев със собствена формация.

На срещата в Перник присъстваха също: Иво Ангелов — водач на листата в Перник, Иван Димитров — председател на Областния съвет на БСП, Радостин Петров — член на Националния съвет на партията, Даниел Стойнев — заместник-кмет на община Земен.

Иво Ангелов благодари за оказаното доверие. Шампионът по борба каза, че животът му е преминал в борба на тепиха, а добрите резултати идват благодарение на много работа, постоянство и труд. „Днес аз стъпвам на нов тепих като водач на листата на БСП в Перник. Ще се боря докрай за добри резултати и за доверието на хората“, каза още Ангелов.