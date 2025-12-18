Засилено полицейско присъствие на опасна „зебра“ в Радомир

21-годишен перничанин е пострадал при пътнотранспортно произшествие в Радомир., информираха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал във вторник, около 08:45 ч. на улица „Райко Даскалов“ в близост до местно училище. 21-годишният пресичал пътното платно на пешеходна пътека, когато бил блъснат от лек автомобил „Ауди“, управляван от 20-годишен жител на радомирското село Стефаново. Пострадалият бил закаран незабавно в МБАЛ „Р. Ангелова“, където медици констатирали различни травматични увреждания – счупени лакътна става, китка на горен крайник и капачка на коляно. По-късно, по собствено желание, пострадалият е напуснал болничното заведение и се насочил към столицата. Шофьорът е изпробван за алкохол и наркотични вещества с технически средства, като резултатите са отрицателни. Извършен е оглед на местопроизшествието и са предприети съответните процесуално-следствени действия. Образувано е досъдебно производство, като действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

Това е поредният инцидент на тази пешеходна пътека в гр. Радомир. В тази връзка служители от местното районно управление ще предприемат засилено полицейско присъствие. При констатиране на нарушения както от страна на шофьорите, така и от страна на пешеходците, ще бъдат предприети най-строгите административно наказателни мерки.

От полицията припомнят на гражданите, че след 7 септември тази година са променени правилата, свързани с пресичането на пешеходни пътеки от страна на пешеходците, както и предвидените санкции при нарушения. Новите правила задължават пешеходците, преди да навлязат на пешеходна пътека, да спрат, да се огледат внимателно, да преценят наближаващите автомобили и тяхната скорост и едва тогава да пресекат. След влизането им в сила пешеходецът вече не е с автоматично предимство. ОДМВР – Перник предприе информационна кампания в тази връзка, чиято цел е намаляване на зачестилите инциденти, причинени от внезапно навлизане на пешеходци на пътното платно.

Любомира Пелова