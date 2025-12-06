Зафиров и Веселинов провериха критични участъци по река Струма

Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите, обходи заедно с областния управител на Перник Людмил Веселинов критични непочистени речни участъци при водосбора на река Струма и река Конска, съобщиха от правителствената пресслужба.

При извършената проверка край Батановци е станало известно, че при водосбора са необходими спешни действия за почистване. Областният управител обясни, че това е една от най-кризисните точки в Пернишка област. Участъкът е държавен и изисква сериозна организация по почистване. Индикативната стойност на проекта, с който разполага областната управа, е приблизително три милиона лева. В критичния участък има необходимост от изграждане на габиони, премахване на дънери, укрепване на брега и обособяване на дъното за по-голяма проводимост на реката. Необходим е и път, за да бъде изпълнен проектът, допълниха от Министерския съвет.

Проверката на критичния участък е във връзка с изпълнение на възложения от правителството ангажимент на Националния борд по водите за изготвянето и предлагането на план за управление на дейностите по постоянна защита на леглата и бреговете на реките, включително за проводимостта на речните легла.

Областният управител на Перник Людмил Веселинов е уверил вицепремиера Зафиров, че цялата Пернишка област разполага с необходимите проекти за почистването на всички подобни критични речни участъци.

По време на обхода стана известно, че за почистването на реките в урбанизираните територии се отделят средства от общините, а държавните територии са в растителност и недобре проходими. С писмо областният управител на Перник ще информира Борда за готовността с проекти за почистване на речните корита. Веселинов каза, че има области, които не разполагат със средства за изготвяне на проекти, а ситуацията с почистването на реките се усложнява от факта, че освен кметовете и областните управители, за почистването на част от реките отговорят и „Напоителни системи“. „Доста голям хаос става по отношение на ангажимента за почистването на тези речни корита“, каза Веселинов.

Вицепремиерът Зафиров каза, че е редно да се помисли за законодателна инициатива, защото е абсурдно областен управител да отговаря за почистване, а да не получава средства за това. Според Зафиров няма как да се изгради цялостно почистване на речните корита, ако Общината се е погрижила за това, а държавата – не.

До дни Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще договори със съответните европейски средства и ще обяви специална мярка за подпомагане общини за превенция на сухи дерета, корита и залесяване. Това обяви по време на днешния парламентарен контрол премиерът Росен Желязков. Включително ще бъдат осигурени и 14 млн. лв. за техника, свързана със защитни облекла и доброволци и служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в т.ч закупуване на лодки, дронове и друга техника.