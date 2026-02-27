Заявяват подпомагане за пропаднали площи от градушка, буря и суша

От 2 март до 10 март 2026 г. се открива прием на заявления за предоставяне на „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ за щети, настъпили през 2024 г.

Документи се подават в Областните дирекции на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ).

Подпомагането се осъществява при следния интензитет:

до 40 % от действителните разходи за отглеждане при следните култури:

– слънчоглед, 299 евро/хектар

– фасул полски, 439 евро/хектар

– царевица, 491 евро/хектар

– царевица* – 448 евро/хектар

*Ставка за площ с царевица, която е подпомогната през 2025 г. по извънредна мярка за компенсиране на щетите от суша по културата царевица., съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2675. Тази ставка е редуцирана с размера на подпомагането – 43 евро.

На подпомагане подлежат земеделски стопани с констативни протоколи издадени от 01.08.2024 г. до 31.10.2024 г. включително за 100% пропаднали площи с напълно унищожени земеделски култури за щети, причинени от буря, градушка и суша през 2024 г. Те трябва да са включени в единния регистър на издадените констативни протоколи, изготвен от МЗХ на земеделски стопани за 100% пропаднали площи с напълно унищожени земеделски култури, за щети, в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично събитие по, настъпили през 2024 г.

На подпомагане не подлежат площи със земеделски култури, не встъпили в плододаване (отнася се за трайни насаждения). Площи, които са подпомогнати по някоя от интервенциите за обвързана подкрепа по директни плащания, за същите площи и култури, за Кампания 2024. Площи, които са подпомогнати по настоящата държавна помощ, не се подпомагат по някоя от интервенциите за обвързана подкрепа по директни плащания, за същите площи и култури, за Кампания 2024. Не се допуска подпомагане на площи, които са заявени за подпомагане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване, за същите площи и култури, за Кампания 2024.