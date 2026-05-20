За кауза! 100 евро за картина на 16-годишния Сашко

Трета самостоятелна изложба представи 16-годишният Сашко. Тази година средствата от продажбата на картините ще помогнат на Сдружение „Спортен клуб СОП Спорт Самбо за развитие“ да вземе участие в състезание в Сараево. Началната цена на всяка картина е 100 евро, като част от тях вече са закупени.

В изложбата, подредена в Младежкия международен център, са събрани около 30 от най-скоро рисуваните платна.

„Сашко рисува абстрактно. В картините му има вплетени много образи – присъстват човешки фигури, животни, риби, различни горски духове. Даже в една от картините под фона се вижда образът на Исус“, коментира изкуството на сина си Александър Цветанов.

Бащата на Сашко добави, че момчето редовно посещава тренировките по плуване в басейна в центъра на града, които са му много любими, и вече има няколко състезания зад гърба си.