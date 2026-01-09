За поведението на един жесток убиец

КАЗВАТ, ЧЕ ВСЯКО НЕЩО В ТОЯ НАШ ЖИВОТ има граница и мярка. Ама не винаги. Доказателство е поведението на един жесток убиец – перничанина, известен като Мите Миньорецо, пребил до смърт жена си.

В Перник Темида му отреди 20 години затвор за стореното зло, но подсъдимият не бил доволен, че квалифицирали престъплението му било извършено по жесток или мъчителен за жертвата начин и обжалвал решението на ПОС.

Не коментираме наглостта в подобно потресаващо твърдение, не се и питаме на какво основание е базирано то, след като една майка остави двете си деца сираци, умирайки от зверски ритници и юмруци. Не коментираме и наглият опит на убиеца да заблуди близките на жертвата и полицията, изкривявайки истината около трагедията. Тук парадоксът е друг.

Вместо милост, апелативната институция яко „порязва“ наглецът, отреждайки му едно от най-тежките наказания у нас – доживотен затвор! Решението не е окончателно и е любопитно дали Миньорецо няма пак да обжалва присъдата.

Ама по-добре да си трае, щото може магистратите да приложат най-тежкото наказание – доживотни решетки без право на помилване.