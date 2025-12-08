За първи път: Безплатни прегледи за белодробни заболявания в Перник

За първи път на населението в област Перник ще се извърши безплатно масов скрининг за белодробни заболявания. Това стана възможно, благодарение на внедрения изкуствен интелект в Отделението по образа и функционална диагностика.

Прегледите стартират на 15 декември и ще приключат на 19 декември, а всеки, който иска да провери здравния си статус, трябва да си запази час на телефон: 076 68 73 91 – всеки ден от 8 декември до 12 декември, от 13:00 до 15:00 часа.

Диагностицирането ще бъде извършено от изкуствен интелект и ревизирано от лекар-специалист. С оглед празниците и очаквания огромен обем рентгенови снимки, в случай, че има необходимост от допълнителни изследвания, ще получите обаждане от лекар след 12 януари 2026 г.

Перник е сред градовете с високи показатели на белодробни болести и се надяваме да успеем да помогнем на максимален брой перничани още в ранната фаза, когато лечението е по-ефективно. Изследването ще помогне и за анализиране на ситуацията в областта по отношение чистотата на въздуха и други рискови фактори, които провокират белодробни заболявания, особено сред подрастващите.