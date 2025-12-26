За първи път от години на Рождество в село в Трънско се отслужва литургия

Рождественска литургия изпълни храм „Свети Димитър“ в трънското село Ярловци, говори пред Zapadno.com отец Игнатий.

Навръх Рождество Христово, в църквата е била отслужена Света литургия по случай празника. Участие в службата са взели хора от селото и Трън. На клира е имало певец, който е изпълнил църковни песнопения.

За първи път от години на Рождество Христово в село в Трънско се отслужва литургия. Това е една от амбициозните цели на отец Игнатий – да върне вярата в храмовете в селата.

Ктитори на храма в Ярловци са Пея и Ангелко Степанови. И до днес над външната порта на храма стои надписа „Знати се кой прави црква 1835. Пея и Ангелко“. Техният внук Георги Таков Пеев, който е син на Тако Пеев, е един от основателите на Практическо каменоделно и сградостроителство училище, което е открито в началото на XX век в Ярловци, отбелязват от Държавен архив-Перник.

На 28 декември от 9:30 часа ще бъде отслужена литургия в параклиса в село Туроковци.