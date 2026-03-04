За първи път от 2019 г.: ВиК Перник с положителен финансов резултат!

За първи път от 2019 г. насам ВиК ООД Перник ще приключи финансовата си година с положителен финансов резултат, сочат данните на дружеството.

„ВиК ООД гр. Перник ще завърши годината с печалба, макар и минимална, но усилията за финансово стабилизиране на дружеството дават резултати и успяхме да обърнем тенденцията от последните 6 години когато отрицателния финансов резултат беше доминиращ.“, казва инж. Стоян Цветанов, който е управител на ВиК ООД Перник от септември 2025 г.

Наблюдава се и намаляване на задълженията на самото дружество, като в момента те са 6 млн. лв., като към 31 август 2025 г. са били над 8 млн. лв.

Друг важен приоритет в работата на дружеството е оптимизиране работата на техническите екипи във ВиК Перник, което позволява бързото отстраняване на авариите и намаляването им.

„За последните 4 месеца успяхме да намалим броя на авариите и дори да отстраним такива, които са били проблемни с години. Техническият екип на ВиК Перник отстрани авария на улица Кракра бл. 17, която е създавала проблеми на хората от близо 30 години. Друг такъв случай е проблемът с канализацията на ул. Рашо Димитров бл. 64-66, който създава неудобства на живущите от години и който техниците на дружеството отстраняват, след като най-напред успяват да идентифицират къде точно е проблемът и да го решат като сменят участък от канализационната тръба. Или на ул. Владислав Граматик 21 където неподдържана шахта между две къщи създава с години проблеми на живущите и постоянен теч. Байпасирането на тръбата решава въпроса и тази авария е отстранена“, пояснява Цветанов.

„Преустроихме целият работен процес на техническите и аварийните екипи на дружеството и усъвършенствахме процедурите на работа – от начина, по който се дават задачите до времето за изпълнение на поставената задача, през контрола на хората и техниката до качеството на свършената работа. И за последните 4 месеца резултатите са налице, а вярвам че и перничани го усещат“, казва още новият управител на водното дружество в Перник Стоян Цветанов.