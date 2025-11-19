За славата из социалните мрежи и подземния свят

НЯМА ЛОШО ДА СИ ЗВЕЗДА, АМА ЗАВИСИ КЪДЕ И С КАКВО. Ей това е подценил един перничани, който отново направи за резил в публичното пространство родния си град. Защото ако доскоро въпросният нашенец е бил звезда в тик ток, сега славата му се разнася из социалните мрежи, ама в бая черни краски. И вече е заклеймен като крадец.

При това – шарил из столични магазини, а сега е сменил местожителството си с адрес ареста на софийското Шесто районно, след като му щракнали белезниците за не една и две извършени кражби на градинска техника.

Набезите му били във всички магазини на голяма верига хипермаркети. Свалял алармите на машините със специална техника, които след това продавал в социалната мрежа и различни сайтове. И така въртял алъш – вериш близо два месеца, докато най-накрая униформените го пипнали.

Е, бая ядове създал на блюстителите на реда, въпреки охранителната техника във въпросните магазини, ама все пак пипнали наглия апаш и му щракнали белезниците. Та „безплатният пазар“ ще му излезе на носа, след като го подпукат прокуратурата и Темида.

ТОЯ НАРОД НЕ СЕ НАУЧИ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ПРИТЕЖАНИЕТО НА МАРИХУАНА е наказуемо. Сигурно вече и малчуганите от детските градини знаят че пипнат ли те с така наречената „трева“ хем ще те приберат в ареста за някой и друг час, хем ще ти спретнат едно досъдебно производство и ще те пратят да се си поговориш със следователите, а после ще береш ядове и пред държавните обвинители, че и със съдебните заседатели ще трябва да се поговориш и да даваш разни не особено приятни обяснения.

Но крайният резултат е ясен. Това чака един 39-годишен жител на града, в чиято раница униформените през лятото открили суха зелена листна маса, която дала положителна реакция за марихуана. Сега нашенецът вече е привлечен като обвиняем и го чака наказание.

Такава ще е съдбата и на един друг жител на областния град, който завчера в малките часове имал среща с органите на реда и чиито сметки излезли леко криви – виждайки униформените, той изхвърлил пликчето с „трева“, но това не му решило проблема. Все пак го прибрали в ареста и ще има да се обяснява откъде и от кого се е снабдил с марихуаната. А защо е ясно. Както са ясни и последствията.