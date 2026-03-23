За 15 месеца е подменено уличното осветление в 29 населени места в Радомир

В рамките на 15 месеца в Радомир беше подменено уличното осветление в 29 населени места в общината и бяха поставени 4677 нови LED осветителя, съобщи кметът Кирил Стоев.

В залата на Младежкия дом се състоя заключителната пресконференция, на която бяха обобщени данните по изпълнението на проекта „Въвеждане на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на населени места в община Радомир“.

„Изпълнението на този проект не е единичен акт, а е част от цялостната политика на администрацията. Днес говорим за 29 населени места, за хиляди хора, които ще имат по-добра осветеност, по-сигурни улици и по-спокойни вечери“, каза още кметът.

Наред с подмяната на осветителите е вградена и интелигентна система за контрол, оптимизиране и пестене на електроенергия. Кирил Стоев информира още, че по данните, с които разполага, община Радомир е първата, която е с изцяло подменено улично осветление във всички населени места на територията ѝ.

„Радомир има потенциал и нашите села имат бъдеще. Ние сме длъжни да създадем условия това бъдеще да се случи тук и сега, а не някога“, каза още Стоев.

Ръководителят на проекта Кремена Данева допълни, че в изпълнението му са вложени 1 923 370,90 лв., а началото на дейностите е от преди 15 месеца. Като спестени средства по проекта се предвиждат близо 335 516 лв. годишно, които ще бъдат пренасочвани към други инвестиции и дейности в града. С новото улично осветление ще бъдат спестени и въглеродни емисии.