Зоосадистите от Перник не се признаха за винови, разпитват свидетелите

Съдът даде ход на делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата бяха обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник. След като стана ясно, че двамата са разпространявали клипове с жестокост към животни срещу заплащане в много градове в страната избухнаха протести. Беше променено и законодателството.

Сашова и Георгиев бяха задържани и привлечени като обвиняеми през март тази година. Оттогава те са в ареста.

По време на разпоредителното заседание двамата са оспорвали обвинението, като са изтъкнали, че са допуснати нарушения довели до ограничаване на правата им. Съдът обаче не уважи исканията им за връщане на делото на прокурора.

Двойката отказа да признае вина и така делото ще започне по общия ред. Заседанието днес се е провело пред закрити врата. Междувременно пред СГС се е провел протест на защитници на животните.

Двойката е с три обвинения – за престъпен сговор, за причиняване на смърт и жестоко отношение към животни и за създаване на порнографско съдържание.

Двамата са снимали садистични видеа с порнографски характер, като са измъчвали и убивали дребни гръбначни животни.

А клиповете са продавани по интернет в чужбина, казаха от прокуратурата. Отделно са разследвани и за пране на пари.