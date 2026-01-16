Зрелищно откриване на юбилейната „Сурва“

Зрелищен спектакъл даде старт на тазгодишното издание на най-големия маскараден фестивал в Европа. Феерия от звук и светлина пренесе гостите на официалното откриване на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026.

Кметът на община Перник Станислав Владимиров, министърът на външните работи Георг Георгиев, Ирена Тодорова- изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и президентът на ФЕКГ Ларс Алгел запалиха огъня на Сурва, който ще гори в трите фестивални дни, за да събира малки и големи около красотата на традицията.

„Започва най-големият зимен фестивал в Европа, нашата марка. Нашата „Сурва“ вече шест десетилетия е не само емблема на Перник, но и на страната ни. От днес Перник е Сурва“, каза кметът на община Перник Станислав Владимиров . През двата уикенда на фестивала ще видите хиляди сурвакари, кукери, бабугери, те живеят за „Сурва“. Влагат душата си в изработката на маските и костюмите, за да изгоним злото и да посрещнем доброто“, каза още Владимиров, който откри фестивала. Той призова всички перничани и гости на града ни да се насладят на тази магия. „Поканете вашите приятели и близки. Нека следващите дни да пренесем доброто в нашите домове. Нека бъде Сурва“, завърши Станислав Владимиров.

Президентът на ФЕКГ Ларс Алгел поздрави перничани с шейсетата годишнина на фестивала. „Фестивалът в Перник е най-мащабното маскарадно събитие в Европа, което събира хиляди български участници и международни групи и гости от цял свят. Това доказва световното му значение“, каза Алгел. Той припомни още, че през 2009 г. градът е обявен за Европейска маскарадна столица, а през миналата година бе обявен за световен център на маскарадните традиции и традиции“, завърши председателят на ФЕКГ

Министърът на външните работи заяви, че пренесена през годините културната идентичност, която фестивалът носи ни кара да се гордеем, с това, което се прави в града. Той благодари на ЮНЕСКО за подкрепата. „Да живее България, да живее Перник, да живее Сурва. Бъдете горди, защото сте носители да една прекрасна традиция“, заключи министърът.

„За мен е чест, за представлявам ЮНЕСКО, тук и да благодаря на кмета Владимиров, че успява да събере толкова много хора, които почитат и обичат българското културно наследство“, каза Ирена Тодорова. Тя заяви, че Сурва е глобален празник, защото с усилията си хората, които я пазят успяха да я превърнат в световно културно наследство. „Сурва е пример за ценности, които пускат мост към различните култури и не разделят хората“, каза още тя.

В спектакъла „Легенда на първия Сурвакар“ – сценична адаптация по произведението „Легенда за първия кукер“ с автори Димитър Петров и Студио „Змей“ се включиха над 250 артисти от ансамбъл „Граовска младост“, ансамбъл „Граово“, ансамбъл „Чинари“, ученици от Националното училище по танцови изкуства, група „Етнотикс“, трио „“Булгарина“ музиканти, сурвакари от селата Ярджиловци и Габров дол. С огнено шоу „Палячи“ запалиха по изключително атрактивен начин огънят на Сурва на централния градски площад. Гвоздеят на събитието бе авторското акробатично шоу с режисьор Луиза Душкова адаптирано за откриването на фестивала от артистите от „Нов Цирк“, специалните ефекти Razor FX и осветление на Асен Тасев и Иво Здравков. Ефектен бе и завършекът на вечерта. Зрителите с притаен дъх наблюдаваха грандиозно пиротехническо шоу, което съчета звук, светлина и пироефекти. Сценарист , хореограф и режисьор на спектакъла е Асен Павлов , а автори на музика Кирил Добрев и Петър Миланов.

Официалното откриване бе излъчено, чрез живото излъчване във Facebook страницата и YouTube канала на фестивала, Канал Струма, интерактивната телевизия на VIPNET – Pernik, TV BG и Канал 3. По този начин хиляди зрители от всички точки на света съпреживяха магията на Сурва.

Водещи на бляскавата церемония бяха Елизабет Методиева и актьорът Дарин Ангелов.