Иво Ангелов: Аз съм перничанин – един от вас. Каузата ми е да се боря за родния край и за хората тук

Водачът на БСП-Обединена Левица Иво Ангелов е местен човек, който е роден, израснал и останал да се развива в родния си град Перник. Той каза, че каузата му е да се бори за своя роден край и хората в него. Кампанията на БСП-ОЛ премина изцяло на терен и сред хората. Кандидатите за народни представители проведоха поредица от срещи с хората с жителите в градовете Перник, Радомир, Трън, Брезник, Ковачевци, Земен и селата в тези общини. Посланието, което кандидатите отправиха към хората е, че една справедлива България не просто е възможна, а тя зависи от всички нас.

„Вместо да се отпускат милиони за чужди държави и народи, държавата можеше и трябва да разпределя средствата за нашия народ за увеличение на заплати, пенсии, подкрепа за здравеопазването и образованието у нас. Националният интерес трябва да бъде на първо място и да се помага първо на собствения си народ“, каза Ангелов. Той разказа, че когато е станал световен шампион по борба, е имал предложения от чужди държави да отиде да се състезава и да се бори за тях, но категорично им отказва, защото обича своята родина и решава да остане тук и да развива спорта и децата в града.

Водачът на листата каза, че основният проблем, който присъства навсякъде в разговорите му с гражданите в населените места е липсата на аптеки, в това число и денонощна аптека, липсата на равен достъп до лечение в отдалечените места, недостатъчен брой медицински кадри. „За тези проблеми трябва да се търсят решения. Реформите в здравеопазването трябва да бъдат приоритет в следващия парламент. Крайно време е държавата да бъде майка, а не мащеха на собствения си народ“, категоричен бе той. В програмата на БСП-ОЛ в сектора за здравеопазване е заложено повече публично финансиране, край на търговския модел в болниците, осигуряване на качествено и достъпно здравеопазване, наличието на аптеки в населените места, както и достойно заплащане на медицинските кадри. Той подчерта, че никоя печалба не може да стои между човека и лечението.

БСП-ОЛ предлага минималната работна заплата да следва реалния живот и ежегодно да има увеличение на доходите. Иво Ангелов: „Работиш – и пак не ти стига, за да живееш? Това не е справедливо. Не е справедливо и възрастните хора да получават пенсии, с които да трябва да избират между храна и лекарства и да живеят на ръба на оцеляването“.

Водачът допълни още, че спортът за него е мисия, не кариера. „Всичко, което съм постигнал, е благодарение на дисциплина, труд и хората около мен. В един момент осъзнах, че ако искам да помогна на повече деца да тръгнат по този път, трябва да се ангажирам по-активно и извън залата. Затова и включването ми в обществения живот е естествено продължение на това, което правя – работа за спорта и за хората. Каузата ми е всяко дете да получи своя шанс за развитие, семействата да останат в родния си край и да се развиват тук, каквото решение взех и аз преди години, възрастните да имат право на достойни старини“, каза още той.

В четвъртък БСП-ОЛ в гр. Перник закри своята предизборна кампания. Водачът на листата завърши с думите: „Искам хората да живеят в справедлива България! За това ще се боря и аз!“

