Иво Ангелов: Българският интерес трябва да бъде водещ в изграждането на политики

„Вместо да се отпускат милиони за чужди държави и народи, държавата можеше и трябва да разпределя средствата за нашия народ за увеличение на заплати, пенсии, подкрепа за здравеопазването и образованието у нас“, заяви водачът на листата на БСП-ОЛ Иво Ангелов.

Той подчерта, че българският интерес трябва да бъде водещ и основополагащ в изграждането на политики. „Твърдо съм против да се раздават средства на калпак в помощ на определени държави, докато нашите млади хора и пенсионери изнемогват, докато се увеличава ръстът на болните хора, които са изоставени от държавата, докато има толкова работещи бедни в страната, докато децата искат да тренират, но няма достатъчно спортни зали. Никак не е редно и да се подписва международно споразумение, обвързващо страната ни в следващите 10 години“, каза той. Позицията на БСП-Обединена левица винаги е била категорична – за мира и против войната.

Кандидатите за народни представители от БСП-ОЛ в 14 МИР в Перник бяха на терен днес в централната част на град Перник, където разговаряха със своите съграждани, а съмишленици подкрепиха подписката. От коалицията в града съобщиха, че всеки който желае да се включи в подписката може да го направи всеки делничен ден от 9 до 17:30 ч. в офиса на БСП-Перник, който се намира на ул. „Радомир” 1.

Водачът на листата от гр. Перник Иво Ангелов бе от първите, които подкрепиха подписката. „Силната държава пази хората си, а не ги въвлича в конфликти. В предизборната ни кампания бяхме във всяка община в Пернишка област. Хората единодушно ни поздравиха за инициативата и я подкрепиха. Без мир, няма сигурност“, каза още той.

