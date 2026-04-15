Иво Ангелов: Вместо отпускането на милиони за чужди народи, държавата да разпределя нашите средства тук – за българския народ!

„Вместо да се отпускат милиони за чужди държави и народи, държавата можеше и трябва да разпределя средствата за нашия народ за увеличение на заплати, пенсии, подкрепа за здравеопазването и образованието у нас“, заяви водачът на листата на БСП-ОЛ Иво Ангелов. Той подчерта, че българският интерес трябва да бъде водещ и основополагащ в изграждането на политики.

„Твърдо съм против да се раздават средства на калпак в помощ на определени държави, докато нашите млади хора и пенсионери изнемогват, докато се увеличава ръстът на болните хора, които са изоставени от държавата, докато има толкова работещи бедни в страната, докато децата искат да тренират, но няма достатъчно спортни зали. Никак не е редно и да се подписва международно споразумение, обвързващо страната ни в следващите 10 години“, каза той. Позицията на БСП-Обединена левица винаги е била категорична – за мира и против войната.

В тази връзка коалицията стартира подписка под наслов „Не на войната“. Повод за подписката бе поетият дългосрочен ангажимент от служебното правителство на Република България с Украйна за следващите 10 години. Текстът гласи: „Долуподписаните граждани настояваме за отмяна на сключеното от служебния министър-председател Андрей Гюров споразумение между Република България и Украйна в областта на сигурността и отбраната. Считаме, че подобни дългосрочни ангажименти следва да се приемат единствено при наличие на демократична легитимност, прозрачност и широк обществен и политически консенсус.“

Кандидатите за народни представители от БСП-ОЛ в 14 МИР в Перник бяха на терен днес в централната част на град Перник, където разговаряха със своите съграждани, а съмишленици подкрепиха подписката. От коалицията в града съобщиха, че всеки който желае да се включи в подписката може да го направи всеки делничен ден от 9 до 17:30 ч. в офиса на БСП-Перник, който се намира на ул. „Радомир” 1.

Водачът на листата от гр. Перник Иво Ангелов бе от първите, които подкрепиха подписката. „Силната държава пази хората си, а не ги въвлича в конфликти. В предизборната ни кампания бяхме във всяка община в Пернишка област. Хората единодушно ни поздравиха за инициативата и я подкрепиха. Без мир, няма сигурност“, каза още той. Ангелов обясни, че основният проблем, който присъства навсякъде в разговорите му с хора в населените места е липсата на аптеки, в това число и денонощна аптека, липсата на равен достъп до лечение в отдалечените места, недостатъчен брой медицински кадри.

„За тези проблеми трябва да се търсят решения. Реформите в здравеопазването трябва да бъдат приоритет в следващия парламент. Крайно време е държавата да бъде майка, а не мащеха на собствения си народ“, категоричен е водачът на листата. В програмата на БСП-ОЛ в сектора за здравеопазване е заложено повече публично финансиране, край на търговския модел в болниците, осигуряване на качествено и достъпно здравеопазване, наличието на аптеки в населените места, както и достойно заплащане на медицинските кадри.

Кандидатите от БСП-ОЛ проведоха безброй срещи с хората в градовете и селата. Те бяха през цялото време сред тях на терен. Предизборният щаб сподели, че официалното закриване на кампанията ще се проведе на 16 април (четвъртък) от 17:30 ч. в Конферентната зала на хотел „Елит“, гр. Перник.

