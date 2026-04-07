Иво Ангелов: В програмата на БСП-ОЛ е заложена темата за достъпни жилища за всяко семейство

Водачът на коалиция „БСП-Обединена левица” Иво Ангелов заяви, че в платформата на БСП е заложена темата за достъпно жилище за всяко семейство. Той заяви, че младите не мечтаят за дом, те са притеснени от факта дали изобщо ще могат да си го позволят.

„От БСП-ОЛ предлагаме изграждане на общински жилищен фонд в големите градове, целева помощ за покриване на разходи за наем на жилище на семейства с деца, както и подкрепа при закупуване на собствено жилище от семейства с деца.

Санирането на сградите е изключително важно за устойчивото развитие в града, а жилищната политика е ключова тема, свързана със социалната подкрепа на домакинствата“, каза още Ангелов по време на експертната информационна среща „Енергийна ефективност и бъдещето на жилищния фонд в област Перник”. Темата събра на едно място заместник-кметът на Община Перник Стефан Кръстев, председателят на Камарата на енергийните одитори Валентина Узунова, управителят на фирма за строителен надзор инж. Михаил Михайлов, кандидатите за народни представители от БСП-ОЛ – Иво Ангелов, Даниел Стойнев и Елена Христова, общинският съветник и зам.-председател на АБВ Петър Първанов и гражданите от областта. В рамките на дискусиите бяха представени практически решения за преодоляване на административните и технически пречки пред санирането.

„Община Перник отчита отлични резултати, 100% успеваемост на подадените документи за енергийна ефективност от сдруженията на собствениците бяха одобрени за финансиране. Едни от тях получиха финансова подкрепа през ПВУ Етап 1, а други през ПВУ Етап 2, трети през Фонда за справедлив преход, който е целенасочен финансов инструмент към трите засегнати региона – Перник, Кюстендил и Стара Загора“, заяви зам.-кметът Стефан Кръстев. Той акцентира върху необходимостта от законодателни промени в дефиницията за енергийна бедност. „Политиката по енергийна ефективност на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради е с изключителна важност от гледна точка на социалната политика. Настоящата дефиниция за енергийно бедни е твърде ограничаващо понятие и е важно в законодателството това понятие да се развие, за да се разшири обхвата на домакинства за подпомагане, които имат нужда да получат съответната подкрепа“, каза още Кръстев.

Кандидатът за народен представител Даниел Стойнев под номер 103 в листата, подчерта ролята на гражданите в процеса: „Всичко започва от съгласието на хората, без тяхната подкрепа, проектът не може да стартира, т.е. първо трябва да имаме Сдружение на собствениците“. Той представи шест основни фази за действие, които включват начин и период за кандидатстване, одобрение и краен резултат. Стойнев постави акцент върху нуждата от информираност и активност на местно ниво за ползите на мерките за енергийна ефективност.

Експертите в областта – председателят на Камарата на енергийните одитори Валентина Узунова и управителят на фирма за строителен надзор инж. Михаил Михайлов представиха техническата рамка на процеса. „Вярно направеният технически паспорт, заснемане на сградата, актуализацията на инвестиционните проекти и енергийно обследване, ни дават ясна представа за състоянието на сградата и начина, по който всеки собственик управлява своята част“, категорична е Узунова. Инж. Михаил Михайлов сподели своя опит в строителния надзор и обследване на съществуващи сгради в района, като представи основните стъпки на процеса и финализирането на процедурата.

Общинският съветник и зам.-председател на АБВ Петър Първанов обърна внимание върху строителния надзор и качеството на изпълнение. Той предупреди, че изборът на най-евтин изпълнител често води до компромиси в качеството и призова гражданите да бъдат внимателни при избора на фирми.

Водещ на събитието бе кандидатът за народен представител от БСП-ОЛ Елена Христова под номер 107 в листата. Срещата приключи с ползотворна дискусия между участниците и гражданите.

