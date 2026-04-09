Иво Ангелов: Спортът ме е научил на дисциплина, отговорност и откритост

Иво Ангелов заяви, че води кампанията на БСП-ОЛ в областта изцяло на терен и сред хората. Той каза, че спортът го е научил на дисциплина, отговорност и откритост.

„На тепиха няма място за страх и бездействие, там се бориш за победа, за твоята държава. Със същия плам участвам в битката за изборите защото искам да има справедлива България, в която политикът се грижи за хората, не за собствения си интерес”, каза още той.

Заедно с водача бяха и кандидатите за народни представители от листата – Даниел Стойнев и Елена Христова.

БСП-ОЛ е единствената лява партия, чиито политики са насочени към хората и техните семейства, не върху печалбата и чуждите интереси.