Избирателите са 102 907, в 259 секции, от които 155 са с машинно гласуване

Областният управител Георги Недев събра институциите, ангажирани с подготовката на изборите, на заключителна работна среща, на която беше отчетена пълна готовност за произвеждането на вота в област Перник.

По време на срещата беше потвърдено, че всички организационно-технически дейности са изпълнени в срок и без затруднения. В събота предстои разпределението по общини на изборните книжа, бюлетините и машините за гласуване.

Общо в областта са разкрити 259 секции, от които 155 са с машинно гласуване. Избирателите са 102 907. По общини: Перник – 140 секции (125 с машини) и 78 002 избиратели; Радомир – 49 секции (19 с машини) и 14 958 избиратели; Брезник – 25 секции (5 с машини) и 4 641 избиратели; Трън – 21 секции (4 с машини) и 2 862 избиратели; Земен – 14 секции (2 с машини) и 1 583 избиратели; Ковачевци – 10 секции (без машинно гласуване) и 861 избиратели.

Директорът на ОДМВР Павел Млеканов докладва, че са постъпили 21 сигнала за купуване на гласове, като по 9 от тях са образувани досъдебни производства.

Създадени са необходимите условия за нормалното протичане на изборния процес, като се очаква изборният ден да премине спокойно и при стриктно спазване на законовите изисквания.