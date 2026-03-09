Изборите в Брезник и Трън ще струват над 120 хиляди евро

Общо 120 024 евро са одобрени по бюджетите на Общините Брезник и Трън за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 година, предаде Zapadno.com.

Трансферите по бюджета на Община Брезник за организационно-техническа подготовка на изборите са в размер на 69 213 евро. От тази сума 58 557 евро са за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии, а останалите 10 656 евро са за логистично осигуряване на изборния процес.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии Община Трън получава 40 203 евро и още 10 608 евро за логистично осигуряване на изборния процес.