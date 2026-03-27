Изборна полиция

Денят ни няма да е истински, ако не видим по телевизора как полицаи влачат с белезници поредния купувач на гласове. Нямат свършване тия хора.

Полицията скоро ще трябва да обяви обществена поръчка за спешна доставка на белезници. Триадата избори – полиция – евро върви на пълни обороти. А купувачите на гласове дават плът и кръв на зрелищната процедура. Ако е вярно, че навсякъде в България се разплитат схеми, значи досега сме си играли на демокрация и всичките ни избори са били толкова фалшиви, че ни е бедна фантазията.

Въпросът е сега какво става с хванатите и дали веригата е прекъсната. Като телевизионно шоу изглеждат добре – спокойни, уверени, сериозни хора.

Едни протестират за нарушените си човешки права, други демонстрират чувство за хумор, трети декларират законни доходи. Някои мълчат като в американски филм за гангстерски босове.

А един юнак даже въртя гюбек пред камерите и патрулката. Народ всякакъв, представителна извадка на средностатистическия избирател. Ако българската полиция си свърши поне отчасти работата, трябва да получи Нобелова награда за световен принос към демокрацията.

А ако няма такава – да бъде учредена. Службите знаят защо.

Валентин Варадинов