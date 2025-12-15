Изгорелият вековен дъб в Трънско се превръща в скулптура

Трънските общински съветници ще решават за опазване на дървесината на пострадалия от пожара през месец юли вековен дъб в трънското село Насалевци и изработване на скулптурна композиция от част от клоните му. Това ще се случи на предстоящо заседание на Общински съвет-Трън, насрочено за 18 декември, информира Zapadno.com.

След големия пожар в Трънско от 26 юли единият от двата вековни зимни дъба в двора на храм „Рождество Богородично“ в трънското село Насалевци изгоря отвътре. Какви са пораженията от пожара по едното от двете вековни дървета в църквата в Насалевци може да прочетете и видите в публикацията: 650-годишно дърво в Трънско изгоря от летящи пламъци – ВИДЕО.

През месец август от Община Трън обявиха, че администрацията ще поеме грижата по поддръжката на вековния дъб в село Насалевци, който пострада в дните на пожарите. В края на август специалист обследва дървото с импулсен томограф и резистограф.

На провелата се на 14 август сесия на Общински съвет-Трън общинският съветник Сашка Иванова предложи да се положат последващи грижи за запазване на дървото. С част от отрязаните от него клони пък да бъде изработена арт инсталация с висока художествена и естетическа стойност, предложи още тя в изказване на сесията.

Сега темата отново ще е на дневен ред пред местните избраници. „В село Насалевци се намира вековен дъб, който е природен и културен символ за местната общност. За съжаление, дървото пострада при пожара през м. юли. С оглед опазването на неговата историческа и природна стойност и запазването му като символ на устойчивост и връзка с природата, предлагам Общинският съвет-Трън да вземе решение за опазване на дървесината и създаване на скулптурна композиция от част от запазените клони“, пише общинският съветник Сашка Иванова в докладна.

Сега формулираното предложение е да се организира изработване на скулптурна композиция от част от запазените клони на дъба и нейното поставяне на подходящо обществено място в общината. Предстои съветниците да вземат решение по темата.