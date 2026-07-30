Изграждането на войнишкия паметник в Радомир върви към финала

Изграждането на войнишкия паметник, посветен на загиналите във войните от Радомирско след Освобождението, е в заключителен етап. Официалното му откриване се предвижда на Деня на независимостта – 22 септември. Това каза за БТА председателят на сдружение „Радомир – история, настояще и бъдеще“ Славчо Свиленов.

По думите му фундаментът на паметника вече е изграден, а основата е подготвена за поставянето на облицовъчния камък. Забавянето се дължи на изработката на облицовката, която включва специфични надписи, орнаменти, различни цветове и размери. „Надяваме се в края на септември паметникът да бъде открит“, каза Свиленов.

Той допълни, че на церемонията ще бъдат поканени всички, които през последните две години и половина са подкрепяли инициативата – учители, родители, ученици и доброволци от Радомир, Перник и София.

Според Свиленов реализацията на проекта не е била лесна, но вложените усилия не могат да се сравняват със значението на паметника, посветен на близо 2000 жители на Радомирския край, загинали във войните. „Не искам да говоря за трудностите. Важното е, че резултатът вече е налице и скоро ще видим неговия завършек“, каза той.

Председателят на сдружението уточни, че изработката, отливането и монтажът на фигурата на лъва са стрували 38 000 лева, а облицовъчният камък за постамента – около 1500 евро. По-голямата част от останалите материали и труд са осигурени чрез дарения. Местен предприемач е предоставил безвъзмездно около 12 – 13 кубически метра бетон, друг е дарил необходимата армировка, а множество строители и майстори са работили доброволно на различните етапи от изграждането. Разходите за изграждането на фундамента са били минимални – около 100-150 евро за консумативи, като единственият по-съществен оставащ разход е за облицовъчния камък, посочи Свиленов.

След приключването на проекта се очаква да останат между 1000 и 1500 евро от събраните средства. Ако сумата е достатъчна, тя ще бъде използвана за облагородяване на пространството около паметника. В противен случай средствата ще бъдат дарени на нуждаещ се. „Хората даряваха за кауза и смятам, че никой не би имал нищо против средствата да помогнат и за друга общественополезна цел“, каза още той.

Като най-голямо удовлетворение от реализирания проект Свиленов посочи широката обществена подкрепа. По думите му в инициативата са се включили над 1000 дарители, а участието на ученици, родители и доброволци е превърнало изграждането на паметника в кауза, оставила трайна следа у всички, допринесли за осъществяването ѝ. „Паметникът вече съществува в душите на хората, които се докоснаха до него. Това не сме го планирали, но се случи по естествен начин и именно това е най-голямото удовлетворение“, каза Славчо Свиленов.

През февруари т.г. проектът за изграждане на войнишки паметник в чест на загиналите от Радомирско във войните след Освобождението получи положителна оценка от Областната комисия „Военни паметници“ към Областната администрация в Перник. Паметникът ще бъде разположен в двора на Младежкия културно-информационен център „Европа“ в Радомир, където в миналото се е намирала сградата на Военния клуб. Автор на монумента е скулпторът Георги Узунов от Пловдив. Бронзовата фигура на изправен лъв е с дължина 220 сантиметра и тегло близо 300 килограма.