Изграждането на мост между Трън и границата със Сърбия е почти готово

Изграждането на нов мост при 56-и километър на второкласен път 63 Перник – Брезник – Трън – граничен контролно-пропускателен пункт „Стрезимировци“ е на финален етап, съобщават за Zapadno.com от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Конструкцията е завършена на 95 %. Остава да бъдат направени преходната плоча и хидроизолация на съоръжението, както и да се положи асфалтовата настилка. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи по съоръжението е през април 2026 година.

Ремонтът започна през 2025 година, а автомобилите по главния път преминават по временен път, който е непосредствено до съоръжението.

Мостът е проектиран с габарит Г8, с по една пътна лента в посока, като общата му широчина е 10 метра и 40 сантиметра, в която се включват платното за движение и два тротоарни блока. Това поясниха през пролетта за Zapadno.com от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Договорът за проектиране и строителство на моста е сключен след проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки през август 2024 година с „Нивел Строй“ ЕООД.