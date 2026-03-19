Издават разрешителното за ремонт на пътя от Перник до Стрезимировци

След завършване на административни процедури документацията, свързани с основния ремонт на второкласен път 63, ще бъде внесена в Министерство на регионалното развитие и благоустройството за издаване на разрешение за строеж за второкласен, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

За основния ремонт на второкласен път 63 е изготвен технически проект за рехабилитацията на 65 километра, колкото е цялото трасе на пътя. В момента в Агенцията по геодезия, картография и кадастър се процедира отстраняване на явни фактически грешки в обхвата на републиканския път. Работи се и по издаване на разрешителни за ползване на водни обекти към Басейнова дирекция, поясниха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Zapadno.com припомня, че от началото на 2024 година проектът за основен ремонт на второкласен път 63 в отсечката Перник – Стрезимировци премина няколко междинни етапа.

Второкласен път 63 Перник – Стрезимировци не е основно ремонтиран от 40 години. В участъка от Брезник до Мещица са извършени строително-монтажни дейности през 2011 година, а отсечката от Трън до Забел е рехабилитирана през 2012 година по Оперативна програма „Регионално развитие“, поясняват от Агенция “Пътна инфраструктура”.