Издадоха дигитален сборник за Сурва

По случай 60-годишнината на Сурва Община Перник издаде дигитален сборник, посветен на историята, традицията, хората и духа на фестивала. В него са събрани разкази, архиви и ключови моменти, които проследяват пътя на Сурва и превръщането й в световно културно събитие.

Сборникът проследява традицията на Сурва и историята на фестивала през годините. Специално място е отделено за сурвакарите- техните персонажи и маски, както и за „бащата“ на фестивала Йордан Николов и „кралят на карнавалите“ Хенри ван две Кроон- председател на ФЕКГ.

Дигиталният сборник може да бъде разгледан на официалната фейсбук страница на фестивала Surva/Сурва.

Сборникът е създаден в изпълнение на Проект BG-RRP-11.021-0018-C01 „Проект „Сурва в движение“- внедряване на ново поколение местни политики за култура“ по Процедура „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ финансиран от Европейския съюз, чрез инструмента Следващо Поколение ЕС (NextGenerationEU).

Светла Йорданова