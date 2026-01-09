Иззеха колата на перничанка, ударила пешеходка на „зебра“

50-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Радомир. Инцидентът е станал в сряда около 18:35 часа, на пешеходна пътека на улица „Райко Даскалов“.

Лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 61-годишна перничанка, е блъснал пресичащата пътното платно 50-годишна местна жителка.

След преглед в болнично заведение е установена травма на носа, без опасност за живота. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотични вещества с технически средства, като резултатите са отрицателни.

Автомобилът е иззет и е образувано досъдебно производство.