Изкачването на връх Стража в Трънско предстои днес

Деветото традиционно изкачване на връх Стража – най-високата точка на Парамунската планина, ще се проведе днес. Това съобщават пред БТА от екипа на Трънското туристическо дружество.

Походът се провежда в чест на годишнина от първото масово изкачване на върха, символизиращо усилията на дружеството за опазване на природата. През 2015 г. над 700 души от цялата страна се включиха в инициативата, водена от алпиниста Боян Петров. Три месеца по-късно на референдум 93% от жителите на община Трън се обявиха против добива на злато на територията на общината. Това доведе и до създаването на дружеството. От 2017 г. членовете му провеждат ежегодно изкачване на връх Стража през март. По време на пандемията от КОВИД-19 традицията временно е прекъсната и впоследствие възобновена.

Походът тази година ще започне в 09:45 ч. от село Лялинци. Разстоянието до върха е 2,7 километра в посока с денивелация около 500 метра. В същия ден от дружеството ще организират и изкачване на съседния връх Любаш, като между първото и второто ще има кратка почивка.

Походът до връх Стража е включен в календара на Трънското туристическо дружество, което през цялата година организира изкачвания до други планински първенци в района.