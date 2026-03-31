Изложба на прочутата везбарка Еглика Стефанова ще открие музеят в Брезник

Юбилейна изложба на прочутата везбарка Еглика Стефанова подготвя Общинският исторически музей в Брезник. Експозицията под наслов „Всеки бод пази памет. Всяка нишка род“ е опит за тихо завръщане към корените. Макар от години да живее и твори в Перник Еглика избира за своя юбилей родния Брезник, където от баба си Елга е наследила първите уроци в изкуството на везбата.

Изложбата представя плодовете на нейния 60-годишен труд, посветен на българската везба. Над 80 уникални творби, в които са втъкани хиляди часове труд и обич към българската идентичност ни превеждат към всички етнографски области. Посетителите ще могат да видят и автентични граовски орнаменти. Те ни напомнят, че колкото и далеч да стигне един творец в търсенията си, неговото сърце винаги пази паметта за родното огнище.

„Чрез изкуството на Еглика Стефанова Брезник и Граово днес светят на картата на голямото българско везбарско майсторство“, сподели директорът на ОИМ Брезник Емилия Велинова.

Празничната вечер ще бъде огласена от народната певица Съни, а малките танцьори от Детски танцов състав „Граовчета“ с ръководител Яна Николова ще вдъхнат живот на традициите със своите стъпки.

Изложбата ще бъде открита на 3 април /петък/ от 17.00ч. в изложбена зала „Военен клуб“ на Общински исторически музей гр. Брезник