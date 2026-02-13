Изложба на Соня Русков: „Европейски визуални диалози“

Фонд за изкуство и култура „Ангел Симеонов“ Ви кани на откриването на изложба „Европейски визуални диалози с творби на Соня Русков“: 17.02.2026 г. в град Перник, пл. „Кракра“ 1 – Дворец на културата, откриване от 17.30 часа – вход свободен. Куратор на изложбата е д-р Весела Познер.

Художничката Соня Русков, която от 2000 г. живее и работи в Крефелд (Германия), представя своята изложба в Перник в рамките на проект „Европейски визуални диалози с творби на Соня Русков“. Тя е европейски автор и през последните 25 години работи и пребивава в Германия, където развива своето творчество. Член е на Съюза на професионалните немски художници в Северен Рейн-Вестфалия и участва в множество самостоятелни и общи изложби в Европа.

Картините от изложбата в България са показани за първи път преди няколко месеца в Крефелд – град, известен със своята индустриална история и копринена традиция, която намира символен паралел с Перник – град на мините, индустрията и живото културно наследство. Макар и географски отдалечени, Перник и Крефелд споделят сходна историческа съдба като индустриални центрове, превърнали се в културни средища. В този контекст изложбата на Соня Русков изгражда естествен, европейски културен мост между двата града.

Живописта на художничката е визуален диалог, вдъхновен от библейските притчи и универсалните човешки теми. Смисълът в нейните картини не е буквално илюстриран, а се разкрива чрез напрежението между образи, жестове и мълчания, като активно ангажира зрителя в процеса на интерпретация.

С характерна смесена техника, богата фактура и нюансирана цветност Соня Русков съчетава класическа фигуративност и съвременни художествени експерименти. В творбите ѝ битовото и божественото, интимното и универсалното се преплитат в асоциативни композиции, които надхвърлят национални и културни граници.

Изложбата е покана към размисъл, мечтание и съвременен европейски визуален диалог.

Проектът „Европейски визуални диалози с творби на Соня Русков“ е финансиран с помощта на Европейския съюз – Next Generation EU, Механизъм за възстановяване и устойчивост, компонент 11 „Социално включване“, инвестиция 6 „Развитие на културни и творчески сектори“ от НФК с Договор BG-RRP-11.024 – 0016. За съдържанието на тази публикация се носи отговорност от ФИК „Ангел Симеонов“ и не представлява официално становище на ЕС или НФК.