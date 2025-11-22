Изобилие от фалшиви ТЕЛК решения точат хазната, а истински болните ги режат

Година, след като редът за освидетелстване от експертно-лекарските комисии беше променен, хиляди пациенти продължават да чакат помощ от държавата. A проверките показват, че здрави хора с години живеят на гърба на болните.

За 85-годишната Добрина Бойновска прогресивно развиващият се ревматоиден артрит я е превърнал в заложник на дома ѝ. Не може без чужда помощ. Всяко изправяне и всяка крачка са болезнени. Разчита на подкрепа от близки и роднини.

„Една жена идва за един час сутрин да ми помогне за яденето и за обличането, и за един час на обед да ми даде храна. Аз без помощ не мога“, споделя Добрина пред НОВА.

Дъщеря ѝ Татяна разказва, че първоначалният ТЕЛК, който издават на майка ѝ въз основа на нейните заболявания, бил 91%. „Доплащам на две дами вечер да я разхождат специално и да ѝ дават храната“, твърди тя.

На хартия възможността майка ѝ да получи чужда помощ изглежда напълно реалистична. На практика обаче — непреодолим препъни-камък. „По разпределението на случаен принцип се падаме във Велико Търново. Получих някакво съобщение, че до 2 септември имам срок да предоставя допълнително документи. Човек, който реално не може да се самообслужи — да го разхождаш по кабинети или по апарати“, заявява Татяна Бойновска.

Тя все пак успява да събере и представи всички допълнителни документи, за да води битката с времето отново и с надеждата, че няма да е все така. Последната експертиза отново я поставя в ситуация без решение. Според ТЕЛК майка ѝ е с 95% инвалидност и няма нужда от чужда помощ.

На този фон много здрави българи продължават да живеят на гърба на болните, признават самите институции.

Люлка на фалшиви ТЕЛК-ове се оказва Разград. „Куриозен случай — мъж с експертно решение от гинеколог за това, че е с гинекологично заболяване“, твърди Тихомир Тодоров, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Разград.

До момента разследващите в Разградско са установили около 300 души, злоупотребили с държавните помощи. Получавали между 200 и 600 лева всеки месец.