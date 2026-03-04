Изплащането на пенсиите този месец започва в понеделник

Изплащането на пенсиите през март т.г., чрез „Български пощи“, ще започне на 9 март (понеделник) и ще завърши на 20 март (петък). Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са не работни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането се извършва през първия работен ден след това. Това информира директорът на Териториалното поделение на НОИ- Перник Иво Пушев.

Изплащането ще се извърши съобразно изготвения график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 март 2026 г.

На 5 март на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец февруари.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 март (понеделник).